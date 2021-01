Sestriere, festa in discoteca contro norme anti Covid: 100 in pista. Multe e locale chiuso

16 gennaio 2021 a

a

a

In cento hanno sfidato le norme anti Covid, ma la loro serata è finita con una multa. I carabinieri hanno interrotto una festa abusiva nella storica discoteca Tabata al Sestriere, sulle montagne torinesi che hanno ospitato i Giochi olimpici invernali del 2006. Quando sono arrivati i militari, nel pomeriggio di sabato 16 gennaio, hanno trovato ragazzi che ballavano sui tavoli senza alcun distanziamento.

La festa era tutt'altro che clandestina. Era stata annunciata da settimane sui social. "Vietato mancare" si leggeva sugli annunci alla festa programmata dalle 14 alle 18. Peccato che le discoteche devono essere chiuse per le norme anti Covid in vigore ormai da mesi. I carabinieri hanno fatto uscire i titoli del locale e tutte le persone presenti. Sono scattate le multe previste dal Dpcm per i clienti mentre per il locale è scattata la sanzione della chiusura per 5 giorni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.