Stasera in tv 16 gennaio, su Nove L'assassinio di Melania Rea. La scelta della figlia sul cognome

Salvatore Parolisi ha già scontato metà della pena. Condannato inizialmente a trent'anni, poi ridotti a venti, da un pezzo sta pensando al futuro. Non ha mai chiesto scusa alla famiglia di Melania Rea, la moglie che uccise il 18 aprile 2011, e non ha mai mostrato alcun segno di pentimento. Sembra aver stretto un forte legame con una nuova compagna, una donna dell'est che stando ai rumors lo va a trovare regolarmente in carcere. La figlia ha chiesto e ottenuto di cambiare il cognome: provava un senso di sofferenza ad essere chiamata come il padre assassino della mamma. La bambina ora ha il cognome della donna. Aveva 18 mesi quando il cadavere di Melania fu ritrovato nel bosco. A denunciarne la scomparsa era stato proprio Salvatore Parolisi. Stasera in tv, 16 gennaio, l'emittente Nove dedica uno speciale alla vicenda: L'assassinio di Melania Rea, inizio alle ore 21.30. Vengono ricostruite le indagini condotte dai carabinieri di Ascoli Piceno che hanno portato a scoprire il killer. Furono mesi molto complessi, con la città e la caserma che continuavano ad interrogarsi sul caso e su quell'uomo molto particolare per il quale poi scattarono le manette ai polsi.

