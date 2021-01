Vaccino, morti in Norvegia: Pfizer al lavoro con l'agenzia di Oslo. "Numero incidenti non allarmante"

16 gennaio 2021 a

a

a

La Pfizer e Biontech stanno affiancando l'agenzia del farmaco norvegese nella verifica sui decessi di persone anziane che si erano vaccinate con il loro farmaco anti Covid 19. Per ora sono 23 le vittime e su 13 sono state effettuate le autopsie che hanno confermato che lievi effetti collaterali, comuni nei vaccini, hanno avuto una incidenza determinante. Complessivamente sono 25mila i norvegesi a cui è stato somministrato il vaccino. L'azienda farmaceutica Pfizer ha confermato la collaborazione con l'ente di controllo della Norvegia ma ha anche sottolineato che la stessa agenzia ha rilevato "non allarmante il numero degli incidenti emerso, in linea con le previsioni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.