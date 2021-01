Milano, violentò donna che andava al lavoro. Stupratore incastrato da Dna dopo 14 anni

16 gennaio 2021 a

Violentò una donna che andava al lavoro a Milano. A distanza di 14 anni è stato identificato grazie al Dna. Si tratta di un algerino di 49 anni già in carcere dal 2017 per altri reati.

Il caso è stato risolto dai carabinieri che hanno messo a confronto il profilo genetico trovato su alcuni mozziconi di sigaretta repertati all'epoca della violenza e il tampone salivare eseguito all'indagato nel carcere di San Vittore. Dunque i militari hanno notificato una nuova ordinanza cautelare in carcere per le ipotesi di violenza sessuale e rapina aggravata.

I fatti risalgono al 20 agosto 2006, quando alle 6 del mattino la donna si presentò alla clinica Mangiagalli sotto choc, raccontando di essere stata aggredita da uno sconosciuto mentre a piedi andava alla fermata dell'autobus per recarsi al lavoro. L'uomo si era avvicinato con la scusa di chiederle l'ora e, dopo averla bloccata e tappato la bocca, l'aveva trascinata in un'area dismessa, dove l'aveva costretta a subire la violenza.

