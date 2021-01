Neve sul Vesuvio, le foto scattate dal golfo di Napoli. Allerta meteo in tutto il centro sud

16 gennaio 2021 a

Neve sul Vesuvio. Le foto del vulcano imbiancato dalla neve sono state condivise da migliaia di persone sui social. Un'ondata di maltempo sta investendo la Campania dalla mattina e dal primo pomeriggio la cima si è imbiancata. Tanti gli scatti del Vesuvio condivisi sui social: da Napoli, dal Golfo, da Capri e dalle sue pendici. Gli scatti sono poi diventati virali sui social. Ci sono anche i video delle webcam posizionate sul vulcano che riprendono il manto bianco.

E' scatta l'allerta meteo per tutto il centro sud anche per la giornata di domenica 17 gennaio. La formazione di un minimo depressionario sul Golfo Ligure, in graduale trasferimento sul Tirreno meridionale, determinerà un consistente aumento della ventilazione, dapprima sulla Sardegna, in estensione alle regioni tirreniche del Sud. Nel contempo, il richiamo di aria più fredda dai Balcani porterà locali nevicate sulle regioni centro-meridionali, fino a quote collinari in serata sul medio versante adriatico.

