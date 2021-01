Festa di compleanno per una bimba di 5 anni: multe da 400 euro per i trenta invitati. Denunciati titolari della ludoteca

16 gennaio 2021 a

Festa di compleanno per una bambina che compie cinque anni. Trenta invitati ed altrettante multe di 400 euro ognuna per la violazione delle norme anti Covid. E' accadito in una ludoteca di Florida, comune della provincia di Siracusa. Sono stati i finanzieri a identificare gli organizzatori della festa e gli ospiti, compresi i bambini. Nel locale il compleanno era stato organizzato nei mini particolari: torta, festoni, giochi di animazione. Sono state elevate multe per 12mila euro, i titolari della ludoteca sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. La Sicilia si appresta a diventare zona rossa e i controlli nelle prossime settimane saranno sempre più stringenti per cercare di limitare la diffusione del Covid 19.

