10eLotto, giocata pazzesca: punta 3 euro e ne vince due milioni e mezzo. Il giocatore ha azzeccato tutti i numeri

15 gennaio 2021 a

Incredibile vincita al 10eLotto: uno scommettitore ha puntato 3 euro e ne ha vinti 2.5 milioni. E' accaduto a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, dove il giocatore ha centrato un pazzesco 10 Oro, indovinando tutti e dieci i numeri. Si tratta di una delle vincite più importanti della storia del gioco e ancora una volta premia la Campania. Agipronews spiega che la più alta fu centrata nella stessa regione. In quel caso a Marcianise, in provincia di Caserta: furono vinti 5.4 milioni. Il portale annuncia che l'ultimo concorso di 10eLotto ha distribuito complessivamente 29 milioni di euro. Dall'inizio del 2021 i milioni sono già 164.7.

