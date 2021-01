Meteo, sabato e domenica da brividi: crollano le temperature, neve a bassa quota

15 gennaio 2021 a

Sarà un fine settimana di aria gelida e neve a bassa quota. Gli esperti del portale Il Meteo annunciano un "sostanziale crollo delle temperature". E danno per scontate le precipitazioni nevose. Secondo le previsioni le situazioni più pesanti saranno vissute in parte della Val Padana e al centro del Paese. Si arriverà addirittura a quattro gradi sotto lo zero in città come Trento, Bolzano, Bologna, Perugia e Roma. Il momento peggiore nella giornata di domenica per l'arrivo di una nuova perturbazione. Secondo Il Meteo al mattino nevicate sui settori alpini, in seguito piovaschi e temporali su Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Le precipitazioni potranno essere nevose sui rilievi. In serata e nella notte il fronte nuvoloso raggiungerà il medio Adriatico, provocando nevicate fino a quote collinari, in particolare sulle Marche e l'Abruzzo.

