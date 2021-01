Mario Bozzoli, iniziato il processo: il nipote sotto accusa per omicidio

15 gennaio 2021 a

Quarto Grado stasera in tv, 15 gennaio, torna ad occuparsi del caso di Mario Bozzoli. Il programma condotto su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si occuperà ancora una volta dell'imprenditore di Brescia, Mario Bozzoli, scomparso l'8 ottobre 2015. Davanti alla Corte d'assise di Brescia è iniziato il processo all'unico imputato: il nipote Giacomo. E' stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario premeditato e distruzione del cadavere. Un caso che sembra unirsi a quello di Giuseppe Ghirardini, operaio della Bozzoli, scomparso dopo sei giorni dell'imprenditore e in seguito ritrovato morto. Sotto inchiesta erano finiti Giacomo Bozzoli e suo fratello Alex. Gli avvocati della famiglia Ghirardini hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione per suicidio.

