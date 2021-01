Urbino, prof fa sesso durante la dad davanti agli studenti: dimissioni e lettera di scuse. La spiegazione: "Non ci vedevamo da tanto"

15 gennaio 2021 a

a

a

Doveva essere una lezione, di quelle che si fanno con la didattica a distanza. Lui davanti al computer e gli studenti a vedere e ascoltare. Lui, il prof, si è messo a fare sesso davanti alla webcam del suo computer, pensando di non essere ripreso e invece i ragazzi hanno visto tutto.

L'episodio è accaduto a Urbino dove un docente dell’Accademia di Belle Arti avrebbe fatto partire un video didattico per ‘tenere occupati’ gli studenti, e nel frattempo si sarebbe lasciato andare ad atti sessuali con un'altra persona.

La webcam ha però ripreso tutto quello che accadeva nella sua stanza e i ragazzi hanno visto tutto. Il professore, racconta oggi Il Resto del Carlino, ha scritto una lettera di scuse e ha rassegnato le sue dimissioni.

"tutto pensavo tranne che potessi essere visto in diretta. La persona che era con me non la vedevo da diversi mesi per colpa della pandemia. Una lontananza che pesava perché il nostro è un rapporto stabile. Sono mortificato", ha affermato scusandosi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.