Milano, anziano strangola la moglie novantenne malata di Alzheimer poi chiama la figlia

Ha strangolato la moglie novantenne, malata, al culmine di una lite. Poi ha chiamato la figlia. Ma quando in casa sono arrivati i soccorsi per l'anziana, affetta da Alzheimer, non c'era ormai più nulla da fare. Il dramma è avvenuto in un appartamento di Sesto San Giovanni dove appunto viveva la coppia di anziani: lui 88, lei 90 anni e malata. L'uomo, stando a una prima ricostruzione, avrebbe stretto le mani al collo delle moglie al culmine di un litigio legato alla malattia della donna. Questo è quanto avrebbe riferito ai carabinieri che sono intervenuti sul posto.

Subito dopo aver ucciso la moglie l'anziano ha chiamato la figlia che, allarmata, ha allertato i soccorsi. Ma quando nell'appartamento sono arrivati i sanitari ogni tentativo di rianimare l'anziana è risultato vano.

