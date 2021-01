Terremoto, scossa in Basilicata di magnitudo 3.2: epicentro a Lagonegro in provincia di Potenza

14 gennaio 2021 a

Trema la terra in Basilicata. Una scossa di terremoto è stata registrata oggi giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 1.:16. L'intensità della scossa è stata di magnitudo 3.2, a una profondità 268.5 chilometri. L'epicentro, secondo le rilevazioni Ingv. è stato a Lagonegro nella provincia di Potenza. Un terremoto leggero, secondo le classificazioni, che è stato comunque avvertito nitidamente dalla popolazione soprattutto nella zona dell'epicentro. Secondo le prime informazioni non si registrano per fortuna danni a persone o cose.





