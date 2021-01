Covid, "Italia quasi tutta arancione da domenica": Toti anticipa il nuovo Dpcm. Zona rossa con Rt 1,25

14 gennaio 2021 a

Covid, nuovi scenari e restrizioni. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito oggi all’incontro con le Regioni le nuove misure previste per contrastare l’epidemia. "Con indice Rt 1 la zona sarà arancione sarà 1.25 rossa, in arancione anche con rischio alto per rendere il modello tempestivo", ha detto il ministro. Speranza ha illustrato anche lo "stop alla mobilità tra Regioni gialle con le deroghe già previste" e "la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile".

Il ministro ha poi "confermato il limite delle due persone" che si possono ospitare in casa "non conviventi". Mentre, come già annunciato ieri nelle comunicazioni al Parlamento, ha evidenziato la possibilità di una "zona bianca, un segnale per il futuro, dove sono vigenti le regole comportamentali ma non gli altri divieti", ha affermato e per averla "servono 3 settimane di fila con incidenza sotto i 50, Rt sotto l’1 e rischio basso".

"In arancione praticamente tutta l'Italia a partire da domenica con i nuovi parametri", ha anticiptoa il presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti al Tg2. "Non credo che gli italiani possano restare con le loro attività chiuse", ha aggiunto.

