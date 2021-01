Solange, "così è morto": gli esiti dell'autopsia sul corpo di Paolo Bucinelli

12 gennaio 2021 a

Come è morto Solange, arrivano certezze. È stata infatti effettuata l’autopsia sulla salma di Paolo Bucinelli. Come riporta La Nazione emerge che il 68enne sensitivo toscano sarebbe stato stroncato da un infarto. Si attende la relazione ufficiale del medico legale, ma intanto si tende a escludere l’ipotesi del suicidio, che in un primo momento era stata presa in considerazione perché Solange era stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. A far scattare l’allarme erano stati alcuni amici che non erano riusciti a contattarlo: la sua morte dovrebbe essere avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 gennaio o nella mattinata del 7.

