Covid, in Italia 616 morti e 14.242 nuovi contagi. Il tasso di positività in calo al 10%

12 gennaio 2021 a

a

a

Sono 14.242 i nuovi casi di coronavirus e 616 i morti in 24 ore. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio nel bollettino del 12 gennaio. In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.303.263 persone e ne sono morte 79.819. I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore salgono rispetto ai 12.532 di ieri. In aumento anche i tamponi, a quota 141.641 (ieri erano stati 91.656). Crescono le vittime rispetto alle 448 delle 24 ore precedenti. Un segno meno per le terapie intensive (-6), mentre salgono i ricoveri in area non critica (+109). La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto, con 2.134, seguita dai 1.913 della Sicilia e dai 1.563 dell’Emilia-Romagna. Il tasso di positività si attesta al 10%, rispetto al 13,6% delle 24 ore precedenti.

