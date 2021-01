Cabiate, muore bimba di due anni schiacciata da una stufa mentre gioca in casa

12 gennaio 2021 a

a

a

E' morta una bambina di due anni per le conseguenze di un incidente domestico. Era stata ricoverata ieri, lunedì 11 gennaio, in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo. L'incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì nella casa in cui viveva con la famiglia a Cabiate, nella Brianza Comasca.

Bergamo, muore bimbo di 10 anni incastrato in un cassonetto per la raccolta di abiti usati

Ancora da stabilire esattamente la dinamica: secondo una ricostruzione la piccola, mentre giocava, sarebbe stata colpita alla testa da un oggetto che era in casa, probabilmente una stufetta o un piccolo elettrodomestico. La bambina ha in seguito perso conoscenza e all'arrivo dei soccorritori, come informa Areu, era in arresto cardiocircolatorio per trauma cranico. È stata trasportata in elicottero all'ospedale di Bergamo in codice rosso. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.