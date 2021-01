Twitter, account di Libero limitato: errore o censura?

11 gennaio 2021 a

a

a

Twitter ha limitato l'account di Libero Quotidiano, che tuttavia è raggiungibile per i suoi follower dopo aver acconsentito ad accettare l'avviso di voler proseguire nella visione del profilo, nella schermata che si mostra in foto. E' presto, tuttavia, per parlare di censura. Perchè se è vero che anche a Trump, prima della sospensione dell'account, erano state applicate delle limitazioni al profilo, è anche vero che potrebbe trattarsi di un errore tecnico. Magari a seguito di una anomala quantità di segnalazioni dell'account da parte dell'utenza, come avviene generalmente per profili privati, più raramente per media o account aziendali. In tal caso è altamente probabile che vengano effettuate delle verifiche da parte di Twitter e le limitazioni siano rimosse in tempi rapidi. Bisogna infatti ricordare che vi sono algoritmi alla base della gestione dei profili dei principali social e che funzionano sulla base di automatismi che devono comunque essere successivamente esaminati e, in caso, validati da un operatore in carne e ossa. Se invece si trattasse di un'operazione di censura, sarebbe sicuramente più grave e - in ogni caso - sarebbe opportuno che venissero fornite anche delle spiegazioni ufficiali e chiare, soprattutto per le eventuali conseguenze di tali gesti rapportate al mondo dell'informazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.