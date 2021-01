Joseph Capriati accoltellato, arresti domiciliari per il padre Pietro. Dj ancora grave

11 gennaio 2021 a

a

a

Joseph Capriati accoltellato, arresti domiciliari per il padre Pietro che l'8 gennaio lo avrebbe ferito al culmine di un litigio per futili motivi. Il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Orazio Rossi ha concesso i domiciliari in una località in Abruzzo dove l'uomo è stato poi condotto dalla polizia.

Il fatto è avvenuto la notte tra venerdì e sabato quando l'uomo ha ferito con un coltello il figlio di 33 anni Giuseppe in arte Joseph, dj di musica tecno di livello internazionale. Il giovane è tuttora ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono gravi ma in miglioramento. Il 61enne ha risposto alle domande del gip ed è apparso devastato da quanto è accaduto chiedendo più volte come stava il figlio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.