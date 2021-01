Vaccino Moderna, 10 dosi in ogni fila. Il documento pubblicato dall'agenzia del farmaco

11 gennaio 2021 a

a

a

Vaccino Covid: da quello di Moderna 10 dosi in ogni fiala. Da ogni flaconcino del siero in arrivo domani, 12 gennaio, in Italia si possono ricavare 10 dosi da 0,5 ml ognuna. E' quanto si legge nel "riassunto caratteristiche del prodotto" pubblicato dal sito dell'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco (clicca qui per leggerlo). Il documento contiene le maggiori informazioni sul vaccino. Secondo le indicazioni contenute nel documento la seconda dose dovrà essere somministrata a distanza di 28 giorni dalla prima.

Domani sono in arrivo in Italia le prime 47 mila dosi del vaccino. Entro due mesi ne sono previste altre 764 mila dosi. Le prime confezioni del farmaco sono in arrivo per le ore 12 del 12 gennaio all'istituto Spallanzani di Roma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.