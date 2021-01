Firenze: scomparso di casa prima di Natale, multato per violazione Dpcm

11 gennaio 2021 a

E' scomparso di casa prima di Natale ed è stato multato per violazione del Dpcm anti Covid. E' accaduto a Firenze a un senese di 48 anni che aveva provocato un incidente. Dai controlli è emerso che risultava scomparso da casa e che si trovava a Firenze senza validi motivi. Così la polizia lo ha multato per violazione del Dpcm. Tutto è iniziato con un incidente con il coinvolgimento di una sola auto avvenuto intorno alle 21.30 in viale Belfiore. La polizia ha chiesto le generalità all’uomo, un 48enne residente in un comune del senese, e si erano messi in contatto con la moglie. E proprio lei ha raccontato agli agenti di aver denunciato la scomparsa del marito il 24 dicembre alla stazione dei Carabinieri del comune di residenza. Gli operatori della Centrale Operativa della Polizia Municipale hanno quindi contattato i Carabinieri per avvisarli della presenza dello scomparso a Firenze, peraltro senza motivazioni valide.

