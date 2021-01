Covid, in Italia ancora 448 morti e 12.532 nuovi contagi. Aumenta il tasso di positività (13.6%)

11 gennaio 2021 a

Sono 12.532 i nuovi casi di Covid ufficializzati dal bollettino di oggi, 11 gennaio. I tamponi analizzati sono stati 91.565 e quindi il tasso di positività è salito al 13.6% rispetto al 13.3%. Purtroppo si contano altri 448 morti. Il numero delle vittime complessive sale a 79.203 mentre quello dei contagiati a due milioni 289.021. Continuano a crescere i ricoveri. Quelli nei reparti ordinari sono 176 in più, per un totale di 23.603; quelli in terapia intensiva aumentano di 27 e diventano 2.642 (168 gli ingressi giornalieri, a cui vanno sottratti dimessi e vittime). Gli attualmente positivi diminuiscono di 3.953 e diventano 575.979. Le guarigioni, infatti, sono state 16.035 portando il totale a un milione 633.839. In Italia ci sono ben 549.734 cittadini in isolamento domiciliare (-4.156).

