Foggia, lupo impiccato a un albero. La foto indigna i social

Foggia, lupo impiccato a un albero. La foto dell'animale appeso al tronco ha fatto il giro di Facebook. L'animale è stato trovato nelle campagne di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. La denuncia arriva dai volontari dell’associazione Lilly il vagabondo: la foto del lupo impiccato è stata pubblicata oggi pomeriggio, l'11 gennaio, sulla pagina social del gruppo che si occupa anche di adozione di animali.

"Il pastore non sa che i lupi vivono in branco e che probabilmente non sarà l’unico in zona e che quindi con questo gesto non ha risolto nulla. Il pastore al posto di regolarizzare la propria recinzione e proteggere il bestiame preferisce fare questo, preferisce sparare al lupo, impiccarlo e metterlo in bella mostra per vanto", scrivono gli animalisti nella loro pagina.

