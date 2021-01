Tagadà, Pregliasco: "Più chiusure in alcune zone per contenere il virus"

11 gennaio 2021 a

"In alcune zone necessaria una stretta ulteriore con altre chiusure". Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco intervenuto in diretta durante la trasmissione Tagadà in onda su La 7 l'11 gennaio. "Sembra che l'influenza sia sostanzialmente tranquilla quest'anno come accaduto in agosto in Australia. Mascherine e distanziamento sociale servono a contenere la diffusione anche di questi virus".

Parlando del Covid, Pregliasco ha aggiunto che "solo l'avanzamento della campagna di vaccinazione può consentirci di riaprire, non possiamo ignorare che abbiamo circa 400 morti in più ogni giorno a causa della pandemia. Per questo bisognerà ancora fare qualche sacrificio per superare questa fase".

