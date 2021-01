Covid, vaccino Moderna domani in Italia. Arrivano prime 47mila dosi

11 gennaio 2021 a

Covid, prime dosi del vaccino Moderna domani in Italia. Ne arriveranno 47 mila nella prima settimana. E' attesa per il 12 gennaio la prima consegna dei sieri. Dalla struttura commissariale dell'emergenza Covid ammettono che si tratta di "poche dosi" per iniziare. Si tratta di circa un decimo del prodotto scudo che è stato spedito da Pfizer a fine dicembre dopo il famoso V-Day.

La seconda consegna Moderna sarà di altre 66mila dosi ed è prevista per il 25 gennaio. Dopo a febbraio arriveranno 163mila dosi l’8 febbraio- e il 22 dello stesso mese il carico più consistente di 488mila dosi. Per un totale di 764mila dosi in due mesi.

