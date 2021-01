Covid, Fontana: "Lombardia verso la zona rossa, peggiorano tutti i parametri"

11 gennaio 2021 a

"La Lombardia si sta avviando verso la zona rossa". Lo ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana a Sky Tg24. "La scorsa settimana l'Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa. Mi auguro che questi numeri si invertano". Se ciò non avverrà saranno attuate in Regione le misure restrittive più dure con la chiusura, per esempio, di tutte le scuole.

"Stiamo peggiorando in tutti i parametri", ha sospirato Fontana. Insomma, la situazione in Lombardia appare complicata. Sulla campagna vaccinale il presidente ha aggiunto: "Non c'è un ritardo perché questa non è una gara a chi arriva prima. Anzi, chi arriva prima rischia di trovarsi in difficoltà". Per il presidente bisogna fare attenzione infatti alle scorte per le dosi di richiamo.

