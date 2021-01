L'aria che tira, assembramenti per colpa dei venditori di porchetta e torrone

11 gennaio 2021 a

Venditori di porchetta e torrone in piazza a Catania nonostante i contagi. E' quanto emerge da un servizio andato in onda durante la puntata dell'11 gennaio de L'Aria che Tira su La 7. Nel filmato si vedono centinaia di giovani in centro, molti senza mascherina o con il dispositivo abbassato, intorno ai banchi degli ambulanti in piena zona arancione. "Per me è tutta una presa in giro", dice un giovane intervistato. "Portiamo in giro i bambini", risponde un padre, anche lui senza mascherina.

Nel servizio vengono intervistati anche i ristoratori che invece sono costretti a restare chiusi: "Non abbiamo ancora avuto i ristori. Farci chiudere non è servito a nulla, l'indice Rt è salito".

