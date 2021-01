Covid, Vaia (Spallanzani): "Contrario a obbligo vaccinazione. De Luca sbaglia con la tessera"

11 gennaio 2021 a

"Resto contrario all'obbligatorietà della vaccinazione e quindi non si può far entrare attraverso una tessera". Il direttore sanitario dell'istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani, Francesco Vaia commenta così l'iniziativa del presidente della Regione Campania, De Luca, si introdurre una tessera per chi effettuerà il vaccino Covid.

Durante la puntata de L'Aria che Tira dell'11 gennaio in onda su La 7 ha in qualche modo criticato l'iniziativa: "Vincenzo De Luca è molto bravo e simpatico ma sbaglia quando dice che fa da cavia. Si manda un messaggio che il vaccino potrebbe non essere sicuro e questo è un grave errore perché è sicuro". Per Vaia l'obbligo del vaccino non serve come dimostra la prima fase della vaccinazione allo Spallanzani conclusa "con una percentuale bulgara".

