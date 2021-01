Joseph Capriati accoltellato dal padre Pietro: "Devastato e pentito". Migliorano le condizioni del dj

11 gennaio 2021 a

Le condizioni di Joseph Capriati, il dj ricoverato all'ospedale di Caserta dopo essere stato accoltellate dal padre Pietro in seguito a una lite in casa per futili motivi, stanno piano piano migliorando, nonostante restino ancora gravi. La prognosi rimarrà riservata e forse solo martedì 12 gennaio sarà sciolta. Capriati è stato ferito al torace, ma il fendente gli ha trapassato un polmone costringendo i medici dell'ospedale di Caserta ad un intervento urgente che è riuscito. Intanto il 61enne padre del dj, ex della polizia penitenziaria ora in pensione, incensurato, si sarebbe detto come "devastato" per l'accaduto.

Caserta, il dj Joseph Capriati accoltellato dal padre: sottoposto a trasfusione. "Parametri stabili, fa ben sperare"

Probabilmente martedì 12 sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia da parte del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che dovrà decidere se tenerlo in cella o disporre la misura dei domiciliari: il 61enne è incensurato e avrebbe già mostrato il suo "sincero pentimento". Secondo le prime ricostruzioni, la lite è scoppiata per futili motivi, poi Joseph avrebbe colpito con un pugno il padre, che a quel punto ha reagito sferrando al figlio una coltellata.

