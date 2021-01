Covid, primo caso in Italia nel novembre 2019. La paziente 1 è una donna milanese

11 gennaio 2021 a

Covid, scoperto il primo caso in Italia: è una donna milanese contagiata nel novembre 2019. È quanto emerge da uno studio internazionale, coordinato da Raffaele Gianotti dell’Università Statale di Milano, che analizzando le biopsie cutanee dell’autunno 2019, ha scoperto il virus Sars-Cov-2 in una giovane paziente che lamentava una dermatosi. "Dopo aver studiato le manifestazioni cutanee in pazienti con Covid-19 dell’area milanese - spiega Raffaele Gianotti, dermatopatologo dell’Università di Milano e della Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - ho riesaminato al microscopio le biopsie di malattie cutanee atipiche eseguite alla fine del 2019 in cui non era stato possibile effettuare una diagnosi ben precisa".

