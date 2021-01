Donna scippata all'uscita del supermercato, insegue il rapinatore e lo fa arrestare

11 gennaio 2021 a

Una donna ha fatto arrestare l'uomo che l'aveva appena rapinata, dopo averlo inseguito. E' accaduto a Palermo, nella serata di ieri, domenica 10 gennaio, all'uscita da un supermercato. Lui è un pregiudicato di 33 anni. La signora è stata colta di sorpresa: mentre era piegata per sistemare la spesa, il rapinatore le ha afferrato la borsa, ha vinto la resistenza ed è fuggito via. Ma lei non si è arresa, lo ha inseguito e contemporaneamente è riuscita ad avvisare il 112. Lui ha continuato la fuga, l'ha minacciata di morte se non si fosse fermata, ma lei non ha mollato e ha indicato alle forze dell'ordine dove era nascosto il rapinatore: è stato trovato dagli agenti dietro ad un cespuglio, ancora con la borsa in mano, e arrestato.

