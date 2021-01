Vaccino anti Covid, "Le siringhe più care non servono". Il servizio di Non è l'Arena al Niguarda di Milano | Video

11 gennaio 2021 a

"Per il vaccino anti Covid non servono le siringhe più care". Lo ha dichiarato il direttore della farmacia dell'ospedale Niguarda di Milano durante un servizio andato in onda durante la puntata di Non è l'Arena in onda il 10 gennaio su La 7 e condotta da Massimo Giletti.

Durante il servizio sono state mostrate le fasi per la preparazione delle dosi del vaccino.poi è stato intervistato il responsabile della farmacia che ha spiegato la differenza tra le siringhe luer-slim (dove si può togliere l'ago) e quelle, più costose, luer-lock (con l'ago bloccato e più costose). Il commissario Arcuri ha optato per questa seconda tipologia, ma per il direttore della farmacia del Niguarda si possono utilizzare anche le siringhe più economiche. "La Pfizer non ha dato alcuna indicazione specifica, non c'è nessuna indicazione nella specifica tecnica del farmaco", ha detto nel servizio ricordando anche nella prima consegna non furono mandate le siringhe da un ml per iniettare le dosi.

