Covid, la Toscana riapre le scuole superiori in presenza: è l'unica grande Regione a far tornare gli studenti in classe

E' suonata la prima campanella per gli studenti toscani delle scuole superiori, gli unici tra quelli delle grandi Regioni a tornare in classe per le lezioni in presenza. Per ora il rientro è limitato al 50 per cento delle presenze con differenze, per quanto riguarda l'organizzazione, tra i vari istituti. Alcuni hanno proposto un'alternanza settimanale, altri invece tra mattino e pomeriggio. Sono stati studiati degli orari, anche pomeridiani, per ridurre al minimo il pericolo di assembramenti.

La Regione ha messo a punto una serie di misure per il rientro in particolar modo per i trasporti: 320 nuovi bus e l'aggiunta di 17 nuove corse di supporto al servizio ferroviario regionale. Personale appositamente formato controllerà il flusso degli studenti nei presi delle scuole e alle fermate dei bus. Solo per la città di Firenze sono coinvolti 200 operatori tra polizia municipale e provinciale, steward privati e volontari.

