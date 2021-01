Roma, madre e figlio trovati morti in casa. Dramma della solitudine nella zona di Villa Gordiani

11 gennaio 2021 a

Madre e figlio trovati morti in casa. Dramma della solitudine nella zona di Villa Gordiani a Roma. I cadaveri di Miranda e Marco Colonna, 94 e 64 anni, sono stati scoperti nella mattinata di domenica 10 gennaio in un appartamento di via Olevano Romano. Il loro ultimo contatto con i vicini, secondo quanto riporta Roma Today, risale a tre settimane fa.

Sarebbero stati proprio i vicini a lanciare l'allarme insospettiti dai cattivi odori che arrivavano dall'appartamento. Da quanto si è appreso non ci sarebbero segni di violenza sui cadaveri. Il figlio era sul letto con il pigiama, mentre la madre è stata trovata stesa in salotto con la camicia da notte. L'ipotesi è che il primo a morire sia stato l'uomo, subito dopo l'anziana. Per accedere all'appartamento c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco.

