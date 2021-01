Alberto Genovese, la fidanzata sul caso Ibiza nega violenza sessuale: "L'altra ragazza era attiva e partecipava. Rapporto orale a tre"

11 gennaio 2021 a

"Ci siamo toccati, poi ci sono stati dei rapporti orali sia da parte mia che della ragazza verso Alberto". Durante la puntata di Non è l'Arena, il conduttore Massimo Giletti legge le dichiarazioni rilasciate ai magistrati da parte di Sara, la fidanzata di Alberto Genovese, sulla presunta violenza sessuale di Ibiza per la quale una delle ragazze ha denunciato l'imprenditore. La sua testimonianza descrive un rapporto sessuale a tre con il consenso da parte di tutti e non uno stupro. "Io ricordo tutto - ha spiegato agli inquirenti - La ragazza era attiva e partecipava". Clicca qui per la lettura del verbale dell'interrogatorio.

