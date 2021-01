Alberto Genovese, una delle ragazze che lo accusa di violenza sessuale: "Mi ero colpevolizzata"

11 gennaio 2021 a

"Dopo la prima volta mi sono colpevolizzata. Non mi ricordo nemmeno come sono stata stordita". Lo ha detto al telefono a Massimo Giletti una delle ragazze che sostiene di essere stata violentata da Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano arrestato per lo stupro di una diciottenne. La ragazza doveva essere ospite di Non è l'Arena, il programma condotto da Giletti su La7, ma alla vigilia della trasmissione ha cambiato idea ed ha preferito non partecipare per una serie di motivi che ha spiegato al telefono proprio al conduttore. Clicca qui per ascoltare la telefonata tra Massimo Giletti e la ragazza che sostiene di essere stata stuprata da Alberto Genovese.

