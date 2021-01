Francesco Zambon, il mistero del Piano Pandemico. L'attacco a Ranieri Guerra

10 gennaio 2021 a

Non si placa la polemica sul mancato aggiornamento del Piano Pandemico in Italia. Non è l'Arena torna ad occuparsene nella puntata di questa sera, 10 gennaio. Il programma di approfondimento condotto su La7 da Massimo Giletti, nell'ultima trasmissione del 2020 aveva ascoltato Ranieri Guerra. Ora è la volta di Francesco Zambon. Si tratta del ricercatore dell'Oms di Venezia, funzionario che ha testimoniato proprio contro Guerra. Parla per la prima volta in diretta, con l'obiettivo di fare chiarezza sugli interrogativi che sono stati sollevati nelle passate settimane, mettendo al centro il presunto cambio di data del piano, una postdatazione per cercare di far sembrare il documento aggiornato, mentre aggiornato non lo era. Ma si parlerà anche del famoso dossier che avrebbe redatto proprio Zambon e che poi è scomparso.

