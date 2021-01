Alberto Genovese, la confessione di una ragazza che lo accusa di violenza

10 gennaio 2021 a

a

a

Stasera in tv, 10 gennaio, Non è l'Arena su La7 torna ad occuparsi di Alberto Genovese. La trasmissione di approfondimento condotta da Massimo Giletti, fa il punto sul caso dell'imprenditore di Milano arrestato per la violenza sessuale su una ragazza appena diciottenne e poi denunciato anche da altre giovani. Prima delle feste natalizie Non è l'Arena si è occupata a lungo della vicenda, ospitando anche Daniele Leali, amico di Genovese, e la sua fidanzata, Marilisa Loisi. Stando alle anticipazioni, stasera Giletti intervisterà una delle sei ragazze che accusano Alberto Genovese di stupro. E' prevista anche la presenza di Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo, Luca Telese e Ivano Chiesa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.