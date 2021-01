Covid, quattrocento furbetti del vaccino in due giorni a Napoli: in coda per la somministrazione pur non avendone diritto

10 gennaio 2021 a

Ci mancavano solo i furbetti del vaccino. E' accaduto a Napoli, dove medici e infermieri sono stati costretti a lunghe code sotto la pioggia battente e al freddo per la somministrazione del farmaco anti Covid 19, all'esterno del Vaccine center di Napoli, allestito dalla Asl Napoli 1 centro, negli spazi della Mostra d'Oltremare. In diversi, infatti, hanno cercato di intrufolarsi, nella speranza di sottoporsi al vaccino, pur non avendone ancora diritto. Lo comunica la direzione generale della Asl: sono state addirittura quattrocento le persone fatte allontanare dalla fila negli ultimi due giorni. Il personale in servizio ha evitato che si vaccinassero al posto di chi ne ha titolo.

