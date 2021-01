Venezia, violenta lite alla Caritas: ferito gravemente un uomo di 52 anni

09 gennaio 2021 a

Venezia, violenta lite all'ora di pranzo di sabato 9 gennaio 2021 alla sede della Caritas di Cannaregio. È di due feriti, di cui uno in fin di vita, un uomo di 52 anni, il bilancio della violenta lite all’arma bianca scoppiata nella casa accoglienza della Caritas. Un italiano di 52anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Venezia, mentre un uomo di nazionalità argentina di 65 anni è stato arrestato dalla polizia lagunare con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini per chiarire il motivo dell’aggressione sono in corso. Un brutto episodio avvenuto nella struttura che si occupa di fornire assistenza ai bisognosi.

