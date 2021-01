Lucca, saltano le norme anti Covid: folla di ragazzi in centro. Musica e balli senza mascherina, serve la polizia | Video

09 gennaio 2021 a

Misure anti Covid decisamente non rispettate a Lucca. Nella città toscana ha infatti avuto luogo una vera e propria follia, con musica e balli nella serata di venerdì 8 gennaio a Porta dei Borghi nel centro storico. Nelle foto e nei video che impazzano suo social si vedono giovani accalcati davanti ai locali che in quel frangente fornivano servizio da asporto. Ma non è finita qui, a un certo punto è partita pure la musica grazie a due giovani muniti di casse e da lì i ragazzi hanno iniziato a ballare, quasi tutti senza mascherina. Sarebbero stati gli stessi gestori dei locali a chiamare le forze dell'ordine per far sciogliere l'assembramento. Questo il video postato su Instagram dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Dal Comune hanno successivamente fatto sapere che è stato identificato e denunciato il giovane che si è presentato a Porta dei Borghi con le casse a tutto volume e ha invitato i presenti a ballare. La stessa persona è stata ripresa a fine serata con un cellulare mentre danneggiava porte e infissi del centro storico. Ulteriori accertamenti sono stati disposti dalle forze dell'ordine che risaliranno alle persone presenti per poi procedere alle denunce per mancato rispetto delle norme anti Covid.

