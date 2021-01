Open Arms, processo Salvini: "Divieto approdo nave deciso da intero governo"

09 gennaio 2021 a

a

a

"Non è stata una decisione individuale di Salvini ma dell’intero governo a vietare l’approdo della nave Open Arms". Lo ha ribadito davanti al gup Lorenzo Jannelli la difesa di Matteo Salvini, rappresentata dall’avvocato Giulia Bongiorno.

Open Arms, processo Salvini: "Perché il comandante rifiutò aiuto di Malta e Spagna?". La carta della difesa

"Mi sembra evidente che non ho agito da solo. Secondo Conte non ho agito da solo ma con il governo..." ha poi aggiunto Matteo Salvini durante una pausa dell’udienza preliminare per il caso Open Arms. L'udienza è iniziata stamani a Palermo poco dopo le ore 9. La difesa di Matteo Salvini ha chiesto, come apprende l’Adnkronos, la produzione di alcuni documenti, nell’ambito dell’udienza preliminare a carico dell’ex ministro. Tra i dquesti la deposizione dell’ex ministro Danilo Toninelli a Catania, e i contenuti di una pen drive dove ci sono comunicazioni, mail, libri di bordo della Open Arms.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.