Firenze, Basilio vaccinato a 103 anni diventa bersaglio degli haters. La frase shock: "Inutile farlo a lui"

Riceve il vaccino anti Covid a 103 anni e viene attaccato su social e internet dagli haters. Basilio Pompei, ospite in una Rsa del Mugello, a Firenze in Toscana, ex macellaio molto conosciuto a Pontassieve e deportato dal Terzo Reich in un campo di sterminio polacco per poi scappare rocambolescamente, è tra i più anziani vaccinati in Italia.

Ma secondo il popolo degli "odiatori" quella dose doveva lasciarla a qualcun altro perché è "inutile" vaccinare un 103enne riporta Il Tirreno. "Per me non fa nessuna differenza. A 103 anni di vaccini ne ho fatti di tutti i colori e questo non aveva niente di diverso dagli altri. Se poi qualcuno scrive o commenta, io non ho proprio nulla da dire" ha detto nonno Basilio.

