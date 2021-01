Covid, "terapie intensive piene per altri due mesi": l'allarme degli anestesisti. Scenario ancora inquietante

09 gennaio 2021 a

Non siamo fuori dal tunnel dell'emergenza Covid in questa seconda ondata. Anzi lo scenario è inquietante e resterà tale per due mesi almeno. Lo dicono gli anestesisti. "Almeno per 1-2 mesi le terapie intensive saranno ancora piene. Questo è quello che possiamo prevedere vedendo l’andamento epidemiologico e quello che ci riferiscono i vari ospedali. Solo tra due mesi, forse, potremmo vedere qualche posto letto in più libero nelle rianimazioni", dice all’Adnkronos Salute Alessandro Vergallo, presidente del sindacato dei medici anestesisti e rianimatori Aaroi-Emac, facendo il punto sulla situazione delle rianimazione degli ospedali italiani.

Per quanto riguarda l’alto numero di decessi che ancora si registra in Italia ogni giorno, il presidente dell’Aaroi-Emac chiarisce "che la percentuale dei decessi in terapia intensiva, rispetto alle persone ricoverate in rianimazione, è variabile ma si attesta intorno al 40% di media. Questo - avverte - perché chi entra in rianimazione è in condizioni gravi. Ma se guardiamo la percentuale di decessi in terapia intensiva rispetto al totale nazionale abbiamo un dato inferiore al 20%".

