Varese, maxi rissa tra minorenni: ferito un ragazzo di 14 anni. Guerriglia organizzata su social e whatsapp | Video

Maxi rissa tra minorenni a Gallarate, provincia di Varese, in seguito alla quale è rimasto ferito alla testa un quattordicenne. La rissa in pieno giorno sarebbe stata organizzata da due gruppi rivali del Varesotto, e avrebbe coinvolto un centinaio di giovanissimi, con alcuni di loro armati di bastoni e catene. A interrompere il pestaggio di gruppo è intervenuta la polizia locale con diversi mezzi, tra commercianti e passanti increduli e impauriti. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le due bande si sarebbero date appuntamento via whatsapp e social.





"E' difficile capire come sia potuta accadere una cosa del genere", ha commentato il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, e il fatto che "centinaia di ragazzi si siano dati appuntamento per un pestaggio di gruppo deve farci riflettere tutti sull'educazione dei nostri figli". Il video è stato postato su twitter dal giornalista Salvatore Amoroso.

