"A ruota libera", Francesco Barberini e Massimo Cannoletta da Francesca Fialdini su Radio2

09 gennaio 2021 a

a

a

“Radio2 - A ruota libera”, va in onda oggi sabato 9 gennaio 2021 dalle 18 alle 19.30 su Rai Radio2 e in video streaming su RaiPlay, racconta storie di donne e uomini che con passione e impegno, hanno raggiunto traguardi importanti: storie straordinarie di gente comune e di eroi sconosciuti. Con Francesca Fialdini e Max Novaresi, saranno ospiti: Francesco Barberini, il 13enne divulgatore scientifico appassionato di bird watching e ornitologia, nominato nel 2018 dal Presidente Sergio Mattarella, “Alfiere della Repubblica Italiana” e Massimo Cannoletta, il pluricampione de L'Eredità, vincitore di oltre 280.000 e protagonista della trasmissione per quasi due mesi: il concorrente dei record.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.