Alberto Genovese, abusi sessuali: aumentano i casi. Un'altra ragazza conferma le violenze

08 gennaio 2021 a

Diventa sempre più grave la situazione di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano arrestato per la violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 18 anni e su cui stanno arrivando denunce di altre presunte vittime. Una delle giovani che si è rivolta agli inquirenti, è stata sentita in Procura nelle ultime ore a Milano ed ha confermato di aver subito abusi sessuali che sarebbero avvenuti durante un festino. Ha parlato per tre ore davanti agli inquirenti che anche durante i giorni delle festività di Natale hanno continuato a sentire diversi testimoni. Al momento sembrano essere almeno cinque le donne che hanno parlato degli abusi e che vanno a sommarsi alla 18enne che fu violentata il 10 ottobre dopo la festa sulla Terrazza Sentimento, episodio che ha fatto scattare le manette ai polsi dell'imprenditore.

