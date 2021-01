Covid, in Italia 17.533 nuovi casi e altri 620 morti. Il bollettino di oggi

08 gennaio 2021 a

Sono ancora 620 i morti registrati in Italia a causa del Covid nel bollettino ufficiale diramato oggi, venerdì 8 gennaio. Il numero delle vittime ufficiali dall'inizio della pandemia sale quindi a 77.911. Su 140.267 tamponi effettuati, quelli positivi sono 17.553 p0er un tasso di positività del 12.5%, in calo di 2.3 punti rispetto a quello di ieri, 7 gennaio, quando era stato del 14.8. I casi di contagio complessivo salgono dunque a due milioni 237.890. Invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva nel saldo giornaliero tra decessi, uscite e ingressi. I nuovi pazienti trasportati in rianimazione sono stati 187 e nel complesso restano 2.587. Aumentano di 22 i ricoveri nei reparti ordinari. Il totale è 23.313. Le regioni con il maggior numero di tamponi positivi: Veneto 3.388, Emilia-Romagna 2.026, Lombardia 1.963, Sicilia 1.842, Lazio 1.613, Puglia 1.349.

