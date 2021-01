Strage Viareggio, omicidi colposi prescritti. La rabbia dei parenti delle vittime: "Vergogna"

08 gennaio 2021 a

Ci sarà un nuovo processo per la strage della stazione di Viareggio avvenuta il 29 giugno del 2009. La Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di omicidio colposo dopo l'esclusione dell'aggravante della violazione delle norme di sicurezza. Il processo è stato dunque rinviato a Firenze dove ci sarà un appello bis anche per l'ex ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Va rivalutata la responsabilità del solo reato di disastro ferroviario colposo. Nel disastro ferroviario morirono 32 persone. Molti dei familiari sono scoppiati in lacrime quando hanno saputo del verdetto: " Vergogna"

"E' stato ridimensionato radicalmente il verdetto della Corte d'Appello di Firenze: la Cassazione ha emesso un dispositivo molto complesso ma ad una prima lettura emerge subito che è stato colpito in modo profondo l'impianto delle accuse e delle responsabilità", è il commento dell'avvocato Franco Coppi, difensore dell'ex di Fs e Rfi, Mauro Moretti che dopo il secondo grado era stato condannato a 7 anni. "E' stato escluso anche il risarcimento per tutte le 22 associazioni che si erano costituite come parti civile nel processo", ha detto l'avvocato Carla Manduca che ha rappresentato Rfi. La rabbia dei parenti delle vittime: "Vergogna. Uccisi un'altra volta".

