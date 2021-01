Covid in Toscana, focolaio all'Isola del Giglio: 12 positivi. Il sindaco: "Scoppiato durante periodo natalizio"

08 gennaio 2021 a

a

a

Focolaio all'Isola del Giglio, in Toscana. Su 17 tamponi effettuati si sono registrati 12 positivi. I test sono stati effettuati nella giornata di ieri sui sintomatici e sulle persone tracciate e sospette di essere "contatti di caso".

Cinque regioni in zona arancione a partire da domenica. Stasera la nuova ordinanza del ministro Speranza

"Registriamo una condizione dei contagi abbastanza grave che fa precipitare nuovamente l’isola in uno stato di angoscia e di preoccupazione vissuta circa due mesi fa quando i contagiati erano 34", fa sapere il sindaco Sergio Ortelli. "Un vero e proprio focolaio scoppiato durante il periodo natalizio, che ci aspettavamo ma non davvero con questi numeri. Il 70% dei tamponi sono risultati positivi e questo ci fa capire che non tutte le attenzioni sono state poste in essere" spiega il primo cittadino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.