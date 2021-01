Napoli, esplode il parcheggio dell'Ospedale del Mare. Evacuato Covid residence

08 gennaio 2021 a

Paura e spavento all'Ospedale del Mare a Ponticelli, zona est di Napoli. Una enorme voragine si è aperta nel parcheggio interno all'alba di oggi 8 gennaio 2021. Un buco di 50 metri per 50 e profondo almeno 15 metri, in cui sono state inghiottite alcune auto dei dipendenti parcheggiate.

#Napoli, clamorosa esplosione nel parcheggio dell'Ospedale del Mare. Evacuato il Covid Center. pic.twitter.com/lBa87dqa2V — Ultime Notizie Dal Mondo (@UNDMofficial) January 8, 2021

Non ci sarebbero vittime o feriti. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine, ma non si tratterebbe di una esplosione ma di un crollo, uno smottamento del terreno. In via cautelativa è stato evacuato il Covid Residence.

